Astronoomid leidsid Marsilt kummalise naerunäo: see võib olla märk elu olemasolust planeedil

Hiljuti märkisid astronoomid Marsi pinnalt kummalist asja, kui nad uurisid planeedi maapinda uue uuringu raames. Naerunäo-kujuline moodustis, mida näeb ainult teatud tingimustel, on rudiment iidsest järvest, mis kuivas ära miljardeid aastaid tagasi – ja see võib sisaldada märke kunagisest elust Punasel planeedil, kirjutab Live Science.

Tegelikult koosneb see kloorisoolade kihist, millel on silmapaariks kaks kraatrit. Seda pildistas ESA ExoMars Trace Gas Orbiter, mis alates 2016. aastast analüüsib metaani ja teiste gaaside taset Marsi hõredas atmosfääris.

Tavaliselt on sellised setted Marsi pinna teiste osadega eristamatud. Kuid infrapunakaamerates paistavad soolad roosad või lillad. Foto tehti uuringu raames, mis avaldati 3. augustil ajakirjas Scientific Data, kus teadlased koostasid esimese usaldusväärse kloorisoolade setete kataloogi Marsil, kasutades ExoMarsi pilte. Kokku avastas meeskond 965 erinevat setet, mis on hajutatud üle kogu planeedi, ulatudes läbimõõdu poolest 300 kuni 3000 meetrini. Veel ei ole teada, kui suur on avastatud naerunägu. Need setted on eriti olulised, kuna nad „võivad pakkuda optimaalseid tingimusi elutegevuseks ja selle säilimiseks“, muutes need „esmatähtsaks prioriteediks astrobioloogiliste uuringute jaoks“, kirjutavad teadlased artiklis.