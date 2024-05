„Lääne tankid polnud selliseks sõjaks valmis.“ Mis kasu võib venelastel olla Ukrainas kätte saadud USA ja Saksa tankidest?

Näitusel on üle 30 ühiku sõjatehnikat 12 riigist ja tehnika on tähistatud päritoluriigi lippudega. Nende hulgas on Ameerika tank Abrams, jalaväe lahingumasin M2 Bradley, Saksa tank Leopard 2, jalaväe lahingumasin Marder, Rootsi jalaväe lahingumasin CV90, Prantsuse soomusauto AMX-10 RC, Briti soomusmasinad Husky ja Mastiff.