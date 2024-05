INTERVJUU | Ekspert: Vene armee laod on sõja ajal tühjenenud 40% ja 2026. aasta lõpuks valitseb seal täielik tühjus

Pärast USA abi taastumist on Ukraina kõige tõsisemaks probleemiks kujunenud elavjõupuudus. Ukraina 2023. aasta suvine pealetung lõppes põhimõtteliselt siis, kui Ukrainal pealetungiks mõeldud jalaväeüksused otsa said, ja sellest ajast peale on Ukrainal olnud raskusi nende kaotuste korvamisega. Ukraina armee üksused on praegu enamikus alakomplekteeritud ja Ukrainal pole Venemaa pealetungide peatamiseks piisavalt reservi, mistõttu tõmmatakse üksusi rinde ühest osast välja, et püüda peatada pealetungi mujal. Samuti tuleb Ukraina jalaväge sagedamini roteerida, kui seda praegu tehakse. Uus Ukraina mobilisatsiooniseadus võimaldab olukorda parandada, ehkki uute meeste ja üksuste väljaõpe võtab aega. 2024. ja 2025. aastal aitab see kindlasti Ukrainal rindejoont hoida, ehkki kuskil õnnestub venelastel paratamatult hõivata uusi alasid.