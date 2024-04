Advokatuuri IT-komisjoni esimees Apotheka juhtumist: loodan, et määratav trahv saab olema piisav

„Kuna ka mina isiklikult sain Allium UPI OÜ-lt teavituse, et minu andmed on lekkinud, siis kindlasti loodan, et arvestades Apotheka ja PetCity omanikfirma Magnum’i suurust ja AKI uusi õiguseid trahvide osas, et kui tuvastatakse rikkumine, on trahvimäär piisav, et motiveerida kõiki neid, kes ei ignoreeri IKÜMi ja IKSi nõudeid puhtalt finantsilistel põhjustel, oma andmekaitsealaseid kohustusi tõsiselt võtma,“ ütleb Veerpalu oma kommentaaris Fortele.