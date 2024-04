PetCity, Apotheka ja Apotheka Beauty kliendikaardisüsteemi haldav Allium UPI (omanik AS Magnum ehk Margus Linnamäe) saatis täna andmelekke ohvritele välja kirja, milles tunnistas, et kurjategijate kätte on sattunud nii nende isiklikud andmed kui ostude ajalugu.