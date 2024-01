„Tibukesed põrgust“: teadlased on avastanud uue dinosauruseliigi

Teadlased on avastanud uue dinosauruse liigi, mis on saanud hüüdnimeks „põrgutibud“. Teadusajakirjas PLOS One avaldatud artikli kohaselt pakub avastus olulisi tõendeid, mis toetavad hüpoteesi, et dinosaurused olid liigina Maa peal oma õitsengu tipul, kui asteroid nad minema pühkis.