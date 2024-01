Eksisid veidi: teadlased avastasid juba ammu leitud kivistisi uurides uue dinosauruste liigi

Teadlased on avastanud uue dinosauruse liigi, mis elas 66 miljonit aastat tagasi. Kuid selleks polnud vaja uusi väljakaevamisi. Teadlased analüüsisid lihtsalt juba leitud fossiile.

Ajakirjas Fossil Studies avaldatud artikli kohaselt näitab uus analüüs, et need ei kuulunud väikesele türannosaurusele, nagu varem ekslikult arvati. Tegelikult on need teise liigi täiskasvanud dinosauruse jäänused.

Teaduslikud vaidlused nende fossiilide liigilise kuuluvuse üle on kestnud aastakümneid pärast seda, kui USAs Montana osariigis 1942. aastal leiti täielik kolju. Mõned teadlased uskusid, et see on eraldi liik, Nanotyrannus lancensis, mis oleks türannosauruse väiksem ja väetim sugulane, samas kui teised väitsid, et tegemist on hariliku türannosauruse beebi jäänustega.

Nagu uue uuringu autorid selgitasid, püüdsid nad mudeldada, kuidas loom, kellele need säilmed kuulusid, võinuks kasvada täiskasvanud türannosauruseks. Mudeldamine andis ebausutava massi juurdekasvu, mis lõpuks tegi lõpu teooriale, et säilmed võiksid kuuluda türannosaurusele.

Teadlaste sõnul näitas nende mudel, et selle looma mass ei saanud olla rohkem kui 900-1500 kilogrammi ja kehapikkus ei ületanud viit meetrit. Täiskasvanud türannosaurus kaalus umbes kaheksa tonni ja kehapikkus oli umbes üheksa meetrit.

Lisaks näitas nende fossiilide üksikasjalik võrdlemine teiste jäänustega, mis on selgelt määratletud noorte türannosaurustena, nende vahel märkimisväärset erinevust. Vaidlustatud isendil ei olnud väga eristavaid tunnuseid, mis olid noorel türannosaurusel. Eelkõige ilmnes oluline erinevus jäsemete osas - türannosaurusel on need raskemad, paksemad ja lühemad.

„See on teistsugune loom – väike, kiire, väle. T-Rex toetus suurusele ja jõule, see loom kiirusele,“ järeldasid teadlased, kuid tunnistavad, et tõenäoliselt on need liigid omavahel suguluses.