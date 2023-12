Ootamatu hüpotees: inimesed vananevad ja surevad vanadusse dinosauruste pärast

Dinosaurused on süüdi selles, et inimesed vananevad kiiresti ja surevad vanaduse tõttu. Õigemini viisid selleni elamistingimused, millesse nad inimese kauged esivanemad sundisid. Sellest kirjutatakse ajakirjas BioEssays avaldatud teadusartiklis .

Teadlased märgivad, et inimesed, kuigi neil on teiste loomadega võrreldes üsna pikk eluiga, jäävad selles osas siiski märkimisväärselt alla paljudele roomajatele, kelle elu jooksul ilmnevad minimaalsed vananemismärgid.

Arvatakse, et vananemise põhjuseks on kromosoomide järkjärguline lagunemine ja kudede taastumise eest vastutavate tüvirakkude ammendumine organismis. Kuid vananemise põhjused ja mehhanismid on suurel määral endiselt teadusele lõpuni mitte mõistetavad.

Ja üks mõistatusi siin on see, miks imetajad vananevad reeglina palju kiiremini kui roomajad ja kahepaiksed. Uue uuringu autorid pakkusid sellele küsimusele oma vastuse. Nende sõnul on see evolutsiooniliste muutuste tulemus, mille imetajad dinosauruste ajastul läbi elasid. Siis asusid imetajad toiduahela põhjas, nii et nende ainus võimalus populatsioonina ellu jääda oli võimalikult kiiresti paljuneda. Just selles suunas läks evolutsioon, kuid selle käigus kaotasid imetajad taastumisvõime, mis segab vananemist.