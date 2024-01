Miks elavad väikesed koerad kauem? Teadlased jõudsid vana mõistatuse lahendamisele lähedale

Teadlased on välja selgitanud, miks väikesed koerad elavad kauem kui suured. Uuringud näitavad, et suurtel koertel on raskemad haigused.

Ameerika teadlased analüüsisid enam kui 25 000 koera, kes esindasid 238 tõugu ja avaldasid oma tulemused teadusajakirjas Plose One.

Nende leiud viitavad sellele, et suured koerad on vastuvõtlikumad vähile, luuhaigustele, seedetrakti probleemidele, neuroloogilistele ja endokriinsetele haigustele. Lisaks kannatavad suured koerad tõenäolisemalt kõrva-, nina- või kurguprobleemide ja infektsioonide all.

„Suuremate koeratõugude kasvumustrid hõlmavad kiiret kaalukasvu koos luustiku arenguga küpsuse perioodil, mida on seostatud luu-lihaskonna ja ortopeediliste haiguste, sealhulgas puusaliigese düsplaasia, osteoartriidi ja osteokondroosi suurenenud riskiga,“ märgiti uuringus.

Väikeste tõugude esindajatel on aga neile omased probleemid: silma-, südame- ja hingamishaigused, aga ka maksa- või kõhunäärmehaigused.

Teadlased rõhutasid, et suurel koeral ei pruugi olla rohkem terviseprobleeme kui väiksemal koeral. Kuid statistiliselt on suurematel koertel siiski suurem tõenäosus teatud haiguste tekkeks, mis tähendab keskmiselt lühemat eluiga. Uuringu autorid märgivad, et nad pole veel leidnud seletust, miks suured koerad on vastuvõtlikumad tõsistele terviseprobleemidele. See nõuab nende sõnul eraldi uuringuid.