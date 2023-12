Uuring: koeraomanikel on 40% väiksem dementsuse risk

National Library of Medicine’is avaldatud uuringus osales üle 11 000 inimese, kes olid vanuses 65 kuni 84. Osalejate seas uuriti seost lemmiklooma omamise (spetsiifiliselt kassid ja koerad) ja nende nädalaste treeningharjumuste, nagu kõndimine, jooksmine, jooga, ujumine, rattaga sõitmine, vahel.

Teadlased leidsid, et koeraomanike seas oli märgatavalt väiksem dementsusjuhtude arv selle neljaaastase perioodi jooksul, võttes arvesse mitmeid taustategureid.

Kõige vähem dementsusjuhtumeid oli nende seas, kellel oli koer, kes tegid regulaarselt trenni ja kes ei olnud sotsiaalselt isoleeritud. Seega järeldasid teadlased, et koera eest hoolitsemine võib aidata füüsilise aktiivsuse ja sotsiaalse kaasatuse säilitamisel, eriti selliste tingimuste all nagu olid COVID-19 pandeemia ajal.

Ühtlasi leiti, et kassiomanikel ei vähenenud dementsuse risk niivõrd, kui koeraomanikel. Uuringus kasutati koefitsentide suhtarvu meetodit, mis paljastas, et koeraomanike riskifaktor oli 0,6 ja kassiomanikel oli veidi suurem riskifaktor - 0,98. Koduloomata inimese baasriskiteguriks oli 1,0. Seega ei leitud, et kassi omamine vähendaks märkimisväärselt dementsuse riski.