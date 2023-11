Olukord Kiideva külas: lühikese ajaga on maha murtud üheksa kodulooma, lapsed kardavad kooli minna

„Teda on märgatud viimased 1,5 kuud külas ringi liikumas ning alates sellest ajast on hakanud kaduma ka meie küla lemmikloomad - tänaseks 9 kassi. Mõni päev tagasi ründas ilves põhimõtteliselt perenaise silme all tema koera ja mõni tund hiljem ründas ta juba teise pere koera,“ sõnas Kiideva külaseltsi juhatuse liige Sirli OIgo.