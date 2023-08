„Ükski seadus meid ei kaitse!“ Harku karjääri kavatsetakse laiendada külaelanike koduaedadeni

„Karjääri laienemine niivõrd tiheasustuse lähedale, et lähim elumaja jääb seitsme meetri kaugusele, teeb ühtlasi nii kurvaks kui ka kurjaks. Ükski seadus meid ei kaitse. Nagu kõikidest nendest aastate jooksul olnud aruteludest, mis karjääri laienemisega seoses on olnud, välja võib lugeda, siis on see meie riigis ka põhjusega nii tehtud. Kui määratleda karjääride kaugus elamutest, võib jääda väga palju väärtuslikku maavara kaevandamata,“ rääkis Vatsla külaseltsi juhatuse liige Eili Kukumägi.