Paljulubav ravim: vibreeriv kaalulangetustablett raputab kõhu arvama, et see on täis

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi teadlased arendasid kapsli, mis petab kõhtu arvama, et see on täis. Loomkatsetes anti sigadele tablett 20 minutit enne söömist ning tarbisid seejärel 40 protsenti vähem toitu kui kontrollrühm.

See ravim pole veel jõudnud inimkatseteni, kuid teadlaste sõnul on sellel märkimisväärne mõju isule ja võiks pakkuda viisi kaotada kaalu või kontrollida isu. Nad ütlesid samuti, et sellel polnud kõrvaltoimeid nagu iiveldus või oksendamine, mida on täheldatud Ozempicu, populaarseima kaalulangetusravimi puhul.

Selle vahendi nimega VIBES hinda pole veel kindlaks tehtud, kuid teadlaste sõnul ei tohiks see liiga kallis tulla.

Praeguse seisuga peab iga eine järel uue tableti võtma, kuid teadlaste sõnul arendavad nad praegu ka versiooni, mis võiks kõhtu jääda ja mida saaks juhtmevabalt opereerida.

Kui tablett on alla neelatud, liigub see kõhtu, kus see aktiveerub. See on kaetud želatiinse kihiga, mille maohape lagundab, aktiveerib selle vooluahela ja paneb selle vibreerima. See omakorda käivitab mao seina mehhanoretseptorid.

Tavaliselt käivituvad need ainult siis, kui mao laieneb või paisub pärast suurt sööki. Kuid vibratsioon petab neid arvama, et kõht on juba laienenud.

Pillid ajendavad täiskõhuhormooni GLP-1 vabanemist - samamoodi nagu Ozempic, Wegovy ja teised söögiisu maha suruvad.

Kapsel vibreerib kõhus umbes 30 minutit. Loomkatsetes rändas see kehas neli kuni viis päeva enne väljumist.

Sigades vabastati hormoone, mille järgi tundus, nagu nad oleks just söönud, kuigi nad olid vaid kapsli võtnud. Ühtlasi võtsid nad tabletiga ravimisel aeglasemini kaalus juurde.

Nõudlus kaalulangetusravimite järele on viimastel aastatel suurel määral tõusnud - VIBES võiks olla mugavam ja ehk isegi odavam alternatiiv olemasolevatele.