Kurb, aga tõsi: rasvumine lühendab inimese elu keskmiselt viis aastat

Kogutud andmete analüüs näitas, et kehamassiindeksi ja eluea vahel on pöördvõrdeline seos – mida kõrgem on KMI, seda lühem on eluiga. Inimesed, kellel oli 40-aastaselt normaalne kehamassiindeks, surid keskmiselt 82,3-aastaselt. Ja inimesed, kes kannatasid 40-aastaselt haigusliku rasvumise all (kehamassiindeks rohkem kui 40), elasid keskmiselt 77,7 eluaastani. Samal ajal leidsid teadlased, et isegi mõõdukas ülekaalulisus keskeas võtab ära umbes kaks eluaastat.