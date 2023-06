Varsti saab rasvumist ravida tabletiga

Wegovy süst on salendav toode, mis on juba aastaid turul suurt populaarsust kogunud. Estmedsi sõnul on kogemused Wegovyga enamasti väga positiivsed olnud. Patsiendid saavad ise Wegovy’t süstida ning seda maksimaalselt kord nädalas. Ravim vähendab näljatunnet, mis muudab patsientide jaoks dieedi järgimise palju lihtsamaks. Näljatunnet pärsib toimeaine semaglutiid.