WHO sõnul näitab olemasolevatel tõenditel põhinev süstemaatiline ülevaade, et suhkruvabade magusainete kasutamine ei anna mingit pikaajalist kasu keharasva vähendamisel täiskasvanutel või lastel.

„Lisatud suhkrute asendamine suhkruvabade magusainetega ei aita inimestel oma kehakaalu pikaajaliselt kontrolli all hoida,“ ütles WHO toitumis- ja toiduohutuse osakonna direktor Francesco Branca. „Lühiajaliselt nägime küll kehakaalu kerget vähenemist, kuid see trend ei püsi.“