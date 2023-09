„Reeglina on venelaste kaotused kaks korda suuremad.“ Ekspert selgitab kui palju sõdureid kaotavad Venemaa ja Ukraina

Hiljuti küsis Saksa väljaande Die Welt ajakirjanik Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitse nõukogu sekretäri Oleksi Danilovi käest, kas peab paika, et Ukraina armee sõduritest on 1,5-aastases sõjas Venemaaga hukkunud 70 000 sõdurit. See küsimus tekitas Danilovis ärritust ja Ukraina ametnik teatas, et see pole võimalik. Danilovi järel asusid meedia vahendusel ründama Die Welti ka teised Ukraina kõrged riigiametnikud. Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov seevastu sõnas, et „Ukraina on kaotanud palju sõjaväelasi“.