„Venemaa ei pea kümmet aastat vastu, selle aja jooksul ta laguneb!“ Kui kaua saab kesta veel Ukraina sõda?

Kui kindral Freudingu prognoos peaks täide minema, siis saaks Vene-Ukraina sõjast pikim Euroopa mandril maha peetud intensiivne sõjaline konflikt peale 19. sajandi Kreeka Vabadussõda, mis toimus aastatel 1821–1829, kestes kokku peaaegu üheksa aastat. Kui jätta kõrvale madala intensiivsusega partisanisõjad, siis sellised pikad konfliktid on Euroopa jaoks olnud viimase 200 aasta jooksul haruldased. Küll aga on umbes keskmiselt kümne aasta pikkused sõjad olnud viimase poole sajandi jooksul iseloomulikud Lähis-Ida maadele (Iraani-Iraagi sõda, Liibanoni kodusõda, Süüria kodusõda, Liibüa kodusõda, Jeemeni kodusõda jne).

Mille põhjal võis sakslasest kindral sellise prognoosi teha ja kui tõenäoline on, et see ka täide läheb? Kui palju on veel Venemaal ja Ukrainal ressursse sõdimiseks? Forte küsis Prahas elavalt Vene militaareksperdilt Juri Fjodorovilt.