„Suurbritannia võttis lõpuks ometi keelu maha.“ Ekspert selgitab, mis on tegelikult Krimmi pihta antud edukate löökide taga

Ööl vastu 14. septembrit hävitasid Ukraina julgeolekuteenistus SBU ja Ukraina merevägi okupeeritud Krimmis Jevpatoria lähedal Venemaa õhutõrjesüsteemid S-300 ning S-400. Esmalt tabasid sihtmärki droonid, mis tabasid radareid ja sideantenne ning seejärel hävitati stardiseadmed tiibrakettidega, teatas SBU. 13. septembril teatasid Venemaa võimud rünnakust Sevastopoli laevaremonditehasele. Venemaa kaitseministeeriumi teatel kasutati rünnakus 10 tiibraketti ning meredroone. Kaitseministeerium väidab, et neil õnnestus hävitada kõik droonid ja tulistada alla seitse raketti. Ülejäänud kolm tabasid sihtmärki, mille tulemusena said kaks remondis olnud sõjalaeva vigastada.

Telekanal Sky News teatab Ukraina ja lääne allikatele viidates, et Ukraina relvajõudude rünnaku ajal laevatehasele kasutati Briti tiibrakette Storm Shadow. Ukraina seda ametlikult ei kinnitanud, aga Ukraina õhujõudude ülem kindralleitnant Mõkola Oleštšuk kirjutas sotsiaalmeediasse salapärase postituse, milles kasutas sõna „torm“. Varem on usutud, et Suurbritannia keelas Storm Shadow rakette Krimmi vastu kasutada ja seni pole ukrainlased seda ka teinud.