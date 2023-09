„Sellega saab hävitada terve väeosa või Krimmi silla.“ Kas kobarmoonaga ATACMS-idest saavad Ukrainas „mängumuutjad“?

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on lähedal otsusele kiita heaks kobarmoonaga 300 km laskekaugusega ballistiliste rakettide Ukrainasse saatmine. Reuters kirjutab , et kui otsus tehakse, saab Kiiev relvad, millega tekitada olulist kahju sõjalistele objektidele sügaval Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel. Olles viimastel kuudel näinud 155-millimeetriste suurtükimürskudega varustatud kassettlahingumoona tõhusust, kaalub USA võimalust varustada Ukraina armeed nii taktikaliste raketisüsteemidega ATACMS kui ka väiksemate kobarmoonaga rakettidega. Ei saa välistada mõlema süsteemi samaaegset tarnimist. Kui need plaanid heaks kiidetakse, oleksid kõnealused raketisüsteemid Reutersi andmetel valmis võimalikult lühikese aja jooksul Ukraina relvajõududele tarnimiseks.

Ukraina presidendi administratsiooni juhi nõunik Mõhhailo Podoljak väljendas veendumust, et Ukraina saab need raketid. Tema sõnul on küsimus vaid tähtaegades. „See on ajalooloogika küsimus. Kui sõda on nii intensiivne ja Venemaa kasutab kõiki relvi, mis tal on, siis loomulikult oleks kaitsesõda pidava riigi jaoks soovitatav, et nende rakettidega saaks hävitada Venemaa ressursivõimet,“ ütles ta.