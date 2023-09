Teadlased avastasid naistel ootamatu sünnitusjärgse kõrvalnähu - selle taga on hormoonitaseme tõus

Pareidoolia illusioon seisneb selles kui inimene näib nägusid ära tundvat igapäevastes esemetes. See tajupsühholoogiline illusioon on igati normaalne, kuid mõned kogevad seda sagedamini kui teised.

Newsweeki andmetel osales uuringus 400 naist. Nad jagunesid kolme rühma: sünnitust ootavad naised, viimase 12 kuu jooksul sünnitanud naised ja need, kes ei olnud rasedad ega sünnitanud. Eksperdid selgitasid, et inimese aju otsib kõiges nägusid. Näo pareidoolia tekib siis, kui aju rakendab objektidele samu kognitiivseid funktsioone, mida ta kasutab päris-inimeste nägude tuvastamiseks.

Tulemused näitasid, et hiljuti sünnitanud naised nägid juhuslikes objektides nägusid sagedamini kui teised. Teadlased usuvad, et see viitab seosele näotuvastuse ja hormoonide taseme muutuste vahel raseduse ajal ja peale sünnitust.

Uuringu kaasautor Jessica Taubert Queenslandi ülikooli psühholoogiakoolist sõnas, et tulemused olid üllatavad. Eksperdid on väitnud, et see on tingitud oksütotsiini taseme tõusust. Seda hormooni seostatakse sünnituse, rinnaga toitmise ja muu ema käitumisega ning see võib suurendada vastuvõtlikkust pareidooliale.