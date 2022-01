Kui ohtlik on uus superinfektsioon „flurona”? Irja Lutsar: mullu vahele jäänud gripihooaeg tõstab riske

Samaaegsest grippi ja COVIDisse haigestumisest on räägitud pandeemia algusest saati, kuid esimene ametliku kinnituse saanud ohtliku kombinatsiooni juhtum leidis aset 2021. aasta viimastel päevadel, kui Iisraelis haiglas sünnituseks valmistunud 31-aastane naine haigestus korraga nii koroonasse kui ka hooajalisesse grippi. See on esimene registreeritud flurona juhtum maailmas. Selle nimetus on sõnamäng: ingliskeelsete sõnade „flu” ja „corona” kombinatsioon.

Iisraeli tervishoiuministeeriumi teatel polnud patsient vaktsineeritud. Samas kulges raseda Iisraeli naise haigus komplikatsioonideta. Seoses sellega, et Iisraelis on viimastel nädalatel grippi haigestumiste arv oluliselt kasvanud, uurib sealne tervishoiuministeerium seda juhtumit aktiivselt, et selgitada välja, kas flurona põhjustab koroonaviirusest tõsisemaid tagajärgi.

Iisraelis on sel talvel raskesse grippi haigestumiste arv eriti järsult kasvanud. Times of Israeli andmetel oli 2021. aasta viimasel nädalal haiglaravil ligi 2000 grippi haigestunud inimest. Riigi tervishoiuasutused kardavad, et nii ränga gripiepideemia korral võib flurona tõve juhtumeid esineda palju rohkem. 2022. aasta 4. jaanuaril tulid teated flurona levikust Brasiilias ja 6. jaanuaril erinevates USA osariikides. Neid juhtumeid alles uuritakse, kuid teadlased kahtlustavad, et samaaegselt grippi ja koroonasse haigestumise juhtumeid on tunduvalt rohkem, kuid neid pole lihtsalt diagnoositud. Juba 2020. aasta suvel ehk suhteliselt pandeemia alguses hoiatasid Ameerika teadlased „topeltpandeemia” eest, mille käigus haiglad täituvad COVIDi- ja gripihaigetega, ent tõenäoliselt maskide kandmise ja sotsiaalse distantsi hoidmise tõttu oli üldiselt gripijuhtumeid 2020. aastal tavapärasest oluliselt vähem.

Kui 2020. aastal jäi ka Eestis gripihooaeg olemata (vaid kuus gripijuhtumit), siis eelmisel nädalal oli diagnoositud juba üle 250 juhtumi, enamik neist Ida-Virumaal. Enne koroonaviiruse ilmumist võis halvematel aegadel sesoonne gripp Eestis viia haiglasse kuni 200 inimest nädalas.

Forte palus kommentaari Tartu ülikooli viroloogia professorilt Irja Lutsarilt, kui tõsised tagajärjed võivad olla uue superinfektsiooni ehk flurona levikul. Lutsari sõnul on praeguse seisuga vähe andmeid, mille põhjal järeldust teha. „Gripiviirust ja koroonaviirust isoleeriti koos juba 2020. aastal. Kuid see kas on korraga kaks viirust või kaks haigust, on täiesti erinevad asjad.