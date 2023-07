Selline töö aitaks ühtlasi valmistuda tulevasteks pandeemiateks. ÜRO aruanne sisaldab andmeid ja juhtumiuuringuid, mis rõhutavad, et AIDSi lõpetamine on poliitiline ja rahaline valik ning et riigid ja juhid, kes juba seda järgivad, saavutavad erakordseid tulemusi.