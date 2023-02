Teadlased hoiatavad: veipimine raseduse ajal võib lõppeda sündimata lapse jaoks suhkrutõvega

Teadlased viisid läbi uuringu, et välja selgitada, kuidas mõjutab veipimine või huuletubaka kasutamine lapse tervist. Ajakirjas Pediatric Research avaldatud teadusartikli kohaselt uurisid Rootsi Karolinska Instituudi teadlased viimase 20 aasta jooksul sündinud kahe miljoni lapse andmeid.

Tulemused näitasid, et emadel, kes suitsetasid raseduse ajal veipi või kasutasid huuletubakat, oli 70% suurem risk imikute äkksurma esinemiseks ja nende lastel on 30% suurem võimalus haigestuda 2. tüübi diabeeti.

Uuringu autorid kirjutavad, et üks annus huuletubakat raseduse ajal on võrreldav üheksa sigareti suitsetamisega. Samuti avaldab see negatiivset mõju lapse aju ja kopsude arengule.