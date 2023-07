Ulme on saamas reaalsuseks: Ühendriikides anti luba lendava auto prototüübi katsetamiseks

Californias asuv idufirma Alef Aeronautics Inc, mis on saanud katselennuks ametnikelt heakskiidu, väidab, et nende looming, nimega Alef Model A, on esimene lendav auto. See suudab vertikaalselt õhku tõusta ja maanduda. Ühe või kaks reisijat mahutav auto suudab läbida maad mööda kuni 320 km ja õhus 180 km.