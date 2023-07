Avantime, Espace ja… Rafale? Renault üllatab julgusega

Võtame näiteks itaallased – kas olete tihti kuulnud Opel Karlist, Fiat Panda 4×4-st, Lancia Ypsilonist, Alfa Romeo MiTost, Renault Twingost ja teistest väikestest autodest, mis selle maa tänavaid täidavad? Ja nad sõidavad neis terve perega. Ei, ma ei kutsu teid müüma oma Kodiaqi ja üle minema Fabiale; ma soovin, et te vastaksite küsimusele – miks on teil vaja linnamaasturit?

Võib-olla küsis Renault endalt sama, pakkudes linnamaasturite maailma uut lipulaeva. Mulle meeldib, et see on firma poolt piisavalt julge samm – ehitada kupeemaastur (jah, seda nimetatakse maasturiks, aga vaadake selle kliirensit) Espace’i alusele.

See meenutab mulle lugu Avantimest, kus Renault ühendas kupee, väikebussi ja esindusauto kuvandi. Jah, see kõlab hullumeelsena (ja nii tundus ka ostjatele), kuid iga kord, kui ma seda tänaval näen, peatun ja naudin selle olemasolu.

Ja Raffale tundub mulle samasugune. Kuigi, ausalt öeldes – selle disain on palju igavam kui see võiks olla, see meenutab mulle Peugeot 3008-t. Aga kui vaadata Renault’ viimaste aastate mudeleid, siis võib-olla nõustute minuga, et seekord on see väga hea samm edasi.

Ja millega võib Rafale omanikule rõõmu pakkuda? See on seest avar, väga mugavate istmetega (loomulikult ei ole mõne minuti pikkune istumine seisvas autos päris sama, mis sõita sellega ühe päeva jooksul 1000 km, kuid esmamulje on paljutõotav). Mulle tõesti meeldib uus panoraamkatus. Renault räägib sellest palju – sest siin on, millest rääkida.

Panoraamkatusel on tumenemisfunktsioon, kuid see ei tumene korraga ja täielikult nagu näiteks uues Lexus RZ-is, vaid sektorhaaval. Väga mugav, eriti kui teie reisijad ei armasta üles vaadata, kuid teile meeldib tunda rohkem ruumi pea kohal.

Mootorite osas on kõik lihtne – seni on juttu olnud kahest mudelist, 200 hj ja 300 hj, mõlemad hübriidid ja elektriversiooni ei tule.