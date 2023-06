GALERII | Opel avalikustab uue Corsa

Pimestusevabad Intelli-Lux LED® maatriks esituled , mille Corsa 2019. aastal väikeautode segmenti tõi, on samuti veelgi paremad ja täpsemad – varasema kaheksa eraldi juhitava leed-elemendi asemel on need nüüd 14 leed-elemendiga.

Corsa Electric on nüüd suurema võimsusega ja täiustatud akuga, mis võimaldab WLTP järgi läbida ühe laadimisega kuni 402 kilomeetrit. Ka teised jõuallikad on tõeliselt uudsed. Corsa on esimene Opeli mudel, mis on saadaval 48-voldise hübriidina. Kliendid saavad uue Corsa puhul valida erinevate ajamite vahel, alates täiselektrilisest ja hübriididest kuni ülitõhusate sisepõlemismootoriteni, mis on selles segmendis konkurentsitu valik.