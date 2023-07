Enefit Volt paigaldab sel suvel 38 uut kiirlaadijat

Tosin aastat tagasi paigaldatud laadijate asendamine moodsate ja tänapäeva elektriautodele sobivate laadijatega on osa Enefit Volti plaanist avalikku laadimisvõrku märkimisväärselt kasvatada, muutes samal ajal laadimise elektrisõidukite kasutajatele kättesaadavamaks.

Enefit Volti äriarendusjuhi Kert Pääbo sõnul asuvad uuendamisele minevad laadimispunktid peamiselt suurlinnade magalarajoonides ja maapiirkondades, kus on kasvav vajadus laadimislahenduste järele.

Tänaseks on esimesed laadijad uue ja kaasaegsema ilme saanud ning neid võib silmata Tallinnas Ülemiste, Väike-Õismäe, Pirita, Mustamäe, Sõjamäe, Sadama ja Rahumäe asumis, Padisel Valla poe ja Märjamaal keskväljaku juures. „2011. aastal rajatud Elmo laadijad olid mõeldud kiireks laadimiseks CHAdeMO laadimisstandardit kasutavatele Jaapani päritolu autodele. Tänapäeval on levinuimaks saanud Euroopas ja Ameerika Ühendriikides domineeriv CCS-standard, millest lähtuvalt paigaldame uued kaheotsalised laadijad just seda tüüpi elektriautode laadimiseks,“ selgitas Pääbo.