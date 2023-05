Mitmed koolid üle kogu Eesti on täheldanud viimastel kuudel nende vastu suunatud küberrünnakuid just tundidel, mil ühel või teisel klassil on käimas kontrolltööd. Riigi küberturvalisuse üksus CERT-EE seostab neid juhtumeid endale ründamiskunsti selgeks teinud õpilastega.