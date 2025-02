Militaarekspert: lääs on saamas Ukrainas strateegilist kaotust ja kui see juhtub, siis hakkab Kreml uut saaki otsima

Kolmas sõja-aasta tõi mõlemale sõdivale poolele keerulisi katsumusi. Venemaa saavutas lahinguväljal teatud edu, vallutades peamiselt Donbassis ja Harkivi oblasti piirialadel umbes 3500 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi. Samal ajal kannatas Vene armee tohutute kaotuste all, kaotades kümneid tuhandeid sõdureid ning tohutult soomus- ja suurtükiväetehnikat, mida ei suudeta piisavalt kiiresti asendada. Ukraina armee omakorda korraldas suvel ulatusliku rünnaku Venemaa territooriumile ja pidas Kurski oblastis tõelise välksõja, mille käigus vallutati ligikaudu 1200 ruutkilomeetrit Vene alasid. See operatsioon näitas, et Ukraina on endiselt suuteline ründavateks operatsioonideks. Kuid üldiselt muutus meeste nappus Ukraina jaoks 2024. aastal üha teravamaks, karmistatud mobilisatsioon tõi kokku vähem mehi, kui Kiiev lootis, ning mobiliseeritutest moodustatud uued väeosad osutusid väga nõrkadeks ja osa neist tuli aasta lõpuks laiali saata.