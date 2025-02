GRAAFIK | Paraadi lennukite võrdlus. Miks on eurooplaste ühislennuki müük relvaturul mõõnas, samal ajal kui prantslaste lennuki müük õitseb?

F-35 on praegu läänemaailma tipphävitaja, kõrvuti F-22 Raptoriga on need ainsad 5. põlvkonna hävitajad, mis NATO maade õhujõududel on. Rafale ja Eurofighter seevastu on oma omadustelt väga sarnased ning samast projektist isegi välja kasvanud. Eurofighter Typhoon ja Dassault Rafale kuuluvad mõlemad 4.5 põlvkonna hävituslennukite hulka. Need lennukid on varasemate 4. põlvkonna hävitajatega võrreldes oluliselt täiustatud, kuid ei ole päris 5. põlvkonna tasemel nagu F-35 ja F-22. 4.5 põlvkonna hävitajad, sealhulgas Typhoon ja Rafale, pakuvad paremat manööverdusvõimet, paremat avioonikat, täiustatud radaritehnoloogiat ja võimet integreerida erinevaid tänapäevaseid relvasüsteeme. Samas pole neil täielikku stealth-tehnoloogiat, mis iseloomustab 5. põlvkonna hävitajaid. Kuna paljud õhujõud kas ei suuda omandada 5. põlvkonna lennukeid või ei taha neid eri põhjustel (näiteks selle tõttu, et arendamisel on juba hävituslennukite 6. põlvkond), siis on Rafale ja Typhoon rahvusvahelisel relvaturul peamised konkurendid ühes ja samas nišis ning praegu paistab, et pigem jääb peale prantslaste lennuk.