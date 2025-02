VAATA JA VÕRDLE | Nagu öö ja päev: Eesti kaitseväe paraad on 33 aastaga tundmatuseni muutunud

1992. aasta 24. veebruaril on Tallinna Vabaduse väljaku äärsed teed ja Harjumäe bastioni nõlvad paksult rahvast täis nagu laulupeol, siin-seal lehvib suuri trikoloore. Kell on 10 hommikul, päike sirab. Platsi äärtesse on üles rivistatud 1540 meest, sinistes ja rohelistes vormides. Eesti piirikaitse, Kaitseliidu ja Kodukaitse koondpataljonid on valmis Eesti 74. aastapäeva paraadi tähistamiseks.