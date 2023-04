Teadlased on leidnud seose kõrge vererõhu ja depressiooni vahel

Saksamaa Max Plancki kognitiivsete- ja ajuteaduste instituudi teadlased leidsid, et kõrge vererõhk on seotud depressiooni tekke ja emotsioonide eest vastutava ajutegevusega. Teadlased avaldasid oma uuringute tulemused ajakirjas Nature Communications.

Andmete analüüs näitas, et vererõhu tõus oli seotud esimeste depressiivsete sümptomite avaldumise ja positiivsete emotsioonidega seotud ajutegevuse vähenemisega. Hüpertensiooni oht on seotud vaimse tervise halvenemise ja depressiivsete sümptomite ilmnemisega, mis on märgatavad isegi mitu aastat enne diagnoosi.