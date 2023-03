Vähendades sotsiaalmeedia kasutamist 15 minuti võrra päevas, parandad immuunsust

Walesi Swansea ülikooli teadlased leidsid, et sotsiaalmeedia tarbimise vähendamine 15 minuti võrra päevas võib märgatavalt parandada üldist tervislikku seisundit ja immuunsust. Samuti vähenesid eksperimendis osalejatel üksindustunde ja depressiooni näitajad. Töö tulemused avaldati ajakirjas Journal of Technology in Behavior Science.