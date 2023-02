Bezose ja Gatesi toetusel valminud implantaat, mis võimaldab mõtte jõul trükkida, läbis edukalt katsed

New Yorgis asuv idufirma Synchron, mis on spetsialiseerunud närviliidestele, on teatanud implantaadi edukatest katsetustest. Ettevõte usub, et tehnoloogia on massiliseks kasutamiseks peaaegu valmis. See võib aidata halvatud või degeneratiivsete haigustega inimestel kirjutada teksti ja juhtida ekraanil kursorit mõttejõuga, edastab CNBC.