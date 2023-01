Trump sai loa taastada Facebooki ja Instagrami kontod

Clegg kirjutas, et keeld oli „erakorraline otsus, mis tehti erakordsetel asjaoludel“ ja et Meta järelevalvenõukogu otsus tuli „pärast tema kiitust inimestele, kes osalesid Kapitooliumi vägivallas 6. jaanuaril 2021“.

Nüüd leidis Meta, et keelustamise ajal eksisteerinud oht avalikule turvalisusele on piisavalt taandunud.

Ettevõte rõhutas, et Trumpile kehtivad jätkuvalt samad kogukonnastandardid mis kõigile teistele Facebooki ja Instagrami kasutajatele.

Clegg ütles, et kui Trump postitab veel reegleid rikkuvat sisu, siis see sisu eemaldatakse ja ta kontod peatatakse olenevalt rikkumise raskusest taaskord üheks kuuks kuni kaheks aastaks.

Tegevjuht kirjutas: „Üldreeglina ei taha me takistada avatud, avalikku ja demokraatlikku arutelu Meta platvormidel – eriti demokraatlikes ühiskondades nagu Ameerika Ühendriigid toimuvate valimiste kontekstis.“ Ta rõhutas, et avalikkus peaks saama kuulda, mida nende poliitikud räägivad – head, halba ja inetut –, et nad saaksid hääletuskasti juures teha teadlikke valikuid.