VIRAALNE VIDEO | Kas see on...? Türgis püüdis pilke eriskummaline pilv

Pilve märgati varahommikul ning pealtnägijate sõnul püsis see sarnasel kujul orienteeruvalt tunni. UFO-laadne roosa pilv läks kiirelt sotsiaalmeedias viraalseks.

Sarnast pilvekuju teatakse kui läätspilv (lenticularis). See moodustub, kui tuuled puhuvad troposfääris üle mägede või nõlvade samas suunas, kuid erinevatelt kõrgustelt korraga. Need on iseloomulikud erinevatele mäeahelikele, näiteks USA Kaljumäestiku piirkonnale.