Brigitte Susanne Hunt ei jäta suitsetamist maha kaugeltki tasuta

„Minul on komme keerulisel perioodil langeda nikotiinitoodete küüsi. 3 ndl tagasi läks jälle nii, et hakkasin igal moel end taas mürgitama (musterkäitumine), et enda valu eest põgeneda. Ma ei tee enam endale niimoodi. MULLE AITAB! ❌“ kirjutab BSH oma 20. detsembri Fb ja Insta postitustes vahetult pärast ühe skandaaliga lõppenud suhteseriaali lõppu.

Selgub, et BSH postituste taga ongi veel midagi peale kange soovi nikotiinist loobuda – TAI raha. On tähelepanuväärne, et Facebooki ega Instrgami postituses küljes pole kohustuslikku märget, et tegemist oleks tasutud reklaamkannetega.