Gripiviirus on pärast vahelejäänud hooaegu kurjem kui varem

Kaks koroonapandeemia aastat – 2020. ja 2021. aasta – panid teadlased üle maailma hämmastama, et gripiviirus on peaaegu kadunud. Näiteks 2020/2021. hooajal registreeriti Eestis kõigest mõni üksik laboratoorselt kinnitatud A- ja B-gripi juhtum. Esitati väga erinevaid versioone, sealhulgas seda, et gripp ei suuda koroonaviirusega konkureerida ja lahkus ajutiselt areenilt. Aga loomulikult ei uskunud keegi, et ta on lõplikult lahkunud.