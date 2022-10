ANALÜÜS | Vene armee on ülitugev, selle vastu saab ainult käsu- ja varustusliine katkestades

Kõige olulisem õppetund, mille Ukraina armee on tänavu 24. veebruaril alanud sõjas andnud, on see, et vastast, kes on sust oluliselt tugevam, pole vaja karta. Võib rääkida eraldi igast kuust, sest iga Ukraina sõja kuu on teinud uued sissekanded sõjaajalukku.