„Bukide raketid on praktiliselt otsa lõppenud!“ Ukraina taeva saatus on lääneriikide käes

Alates 10. oktoobrist on Venemaa püüdnud metoodiliselt hävitada Ukraina olulist infrastruktuuri. Kaheksa kuud kestnud sõja vältel on Ukraina sõjaväe Nõukogude päritolu õhutõrjerakettide varud jõudnud kriitilise piirini. Neid juurde toota olukorras, kus Ukraina sõjaline infrastruktuur on tugevalt purustatud, pole võimalik. Selles olukorras on lääneriigid andnud lubadusi varustada Ukrainat kaasaegsete õhutõrjevahenditega. Sel nädalal sai Ukraina USA-lt kaks NASAMSi süsteemi ja enne seda andsid sakslased üle esimese IRIS-T SLM süsteemi, et Ukraina suudaks vastase rünnakuid tõrjuda.