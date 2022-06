Hubble'i teleskoop "piilus" salapärasese tähtede parve

Siiski on selliseid kerasparvesid, milles pole nii erinevaid tähtede populatsioone. Ruprecht 106 kuulubki selliste hulka.

Ruprecht 106 on noor kerasparv, mis asub meist umbes 69,1 000 valgusaasta kaugusel Kentauri tähtkujus. 1961. aastal avastas selle Tšehhi astronoom Jaroslav Ruprecht. Ruprecht 106 on väga sarnane teise kerasparvega Fornax 4 ja oletatakse, et Ruprecht 106 parv võib pärineda nüüdseks kadunud sfäärilisest kääbusgalaktikast.