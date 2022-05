VIDEO | NASA demonstreeris, milleks on uus James Webbi teleskoop võimeline

Kõik neli James Webbi kosmoseteleskoobi teadusinstrumenti on teadlaste sõnul saavutanud "täiusliku konditsiooni" enne teleskoobi ametlikku debüüti sel suvel. "Mul on hea meel teatada, et teleskoobi seadistamine on lõpule viidud veelgi parema jõudlusega, kui ootasime," teatas James Webbi kosmoseteleskoobi projekti teadlane Michael McElwain.