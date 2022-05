FOTO | Hubble'i teleskoobi ette jäid tähe "surma" tagajärjed

Pildil on näha supernoova jäänused ehk fikseeritud on hiiglaslikule plahvatusele järgnevad momendid, mis tähistab "sureva" tähe elu lõppu. Arvatakse, et see DEM L249 nime all tuntud objekt tekkis valge kääbuse "surma" tagajärjel. Kuigi valged kääbused on tavaliselt stabiilsed, võivad nad aeglaselt ainet koguda. Aine kuhjumine jätkub, kuni valge kääbus saavutab kriitilise massi ja läbib katastroofilise plahvatuse, paisates selle käigus kosmosesse tohutul hulgal ainet.