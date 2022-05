FOTO | Hubble pildistas hiiglaslikku galaktikat kauges tähtkujus

Teadlaste sõnul asub galaktika Maast umbes 42 miljoni valgusaasta kaugusel (1 valgusaasta võrdub umbes 9,5 triljoni kilomeetriga – toim) Berenike Juuste tähtkujus. See on nn spiraalgalaktika (täpselt määratletavate spiraalharudega galaktika).

Varem tegi Hubble'i teleskoop foto kahest omavahel põrkuvast galaktikast, mis on muutnud VV689 süsteemi peaaegu täielikult sümmeetriliseks, nüüd näevad nad välja nagu tohutud galaktilised tiivad.

Hubble'i teleskoobist

Hubble'i teleskoop saadeti orbiidile 24. aprillil 1990 kosmosesüstikuga Discovery ning sellest ajast saadik on see Maale edastanud miljoneid unikaalseid ülesvõtteid, mis on oluliselt laiendanud teadlaste teadmisi universumi ehitusest ja päritolust.

Aparaat on enam kui veerandsajandi jooksul teostanud 1,2 miljonit 38 000 kosmoseobjekti sihtvaatlust, mille põhjal on kirjutatud umbes 13 000 teadusartiklit. Ekspertide sõnul "teeb see Hubble'ist teadlaste jaoks ühe ajaloo tõhusaima instrumendi".

Hubble on orbiidil olnud 31 aastat ja tal esineb üha enam rikkeid. Seetõttu on plaanis see asendada James Webbi teleskoobiga (JWST), mis lähetati kosmosesse 25. detsembril 2021. Teleskoopi hakati ehitama 25 aastat tagasi ja kulunud on sellele 10 miljardit dollarit. James Webb alustab tööd umbes kuus kuud pärast käivitamist. Selle aja jooksul jahtub seade töötemperatuurini, kalibreerib oma peeglid ja erinevad instrumendid.