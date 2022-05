Bundeswehr avab vastu tahtmist ukrainlaste jaoks relvaladude uksi: Ukrainasse saadetakse liikurhaubitsaid PzH 2000

Pzh 2000 on Saksa kontserni Krauss-Maffei Wegmann poolt välja töötatud iseliikuv haubits. Need võeti Bundeswehri teenistusse 1998. aasta sügisel. Pzh 2000 põhirelv on 52 kaliibrise rauaga haubits, millel on automaatne laadimissüsteem 60 mürsu ühes 228 modulaarse laenguga. Lisaks on paigaldatud ülimoodne ja-täpne maapealne navigatsioonisüsteem. Sellised haubitsad on võimelised standartsete mürskudega tulistama 36 kuni 46 kilomeetri kaugusele. On arendatud ka rakettmootoriga laskemoona, mille lennukaugus on pea 70 km.