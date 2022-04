Macron muutis meelt: Prantsusmaa saadab ukrainlastele parimad suurtükisüsteemid, mis neil relvastuses on

"Me oleme kõik kooskõlastanud. Üleeile rääkisin sel teemal kantsler Scholziga. Tarnime märkimisväärset varustust alates Milan tankitõrjerakettidest CAESARini, aga veel mitut tüüpi relvi. Arvan, et peaksime seda jätkama. Alati on olemas punane joon, mis ei tähenda sõtta astumist," ütles Macron.