VIDEO | Bayraktar uputas Maosaare lähedal kaks venelaste dessantkaatrit

Raptor on venelaste kõige uuem dessantkaater, see on mõeldud rannikuvetes patrullimiseks, väikesteks dessantoperatsioonideks ning erioperatsioonide toetamiseks. See võib kanda kuni 20-mehelist dessanti ja arendada kuni 48-sõlmelist kiirust (u 90 km/h) ideaalsetes tingimustes. Kaatril on kuuli- ja killukindel soomus, see põhineb põhiliselt välismaal toodetud agregaatidel. Väliselt meenutab see rootslaste CB90 kaatrit. Disain kuulub justkui Kalašnikovi grupile ja toodab neid tehas Rõbinskis. Enne sissetungi Ukrainasse oli Mustal merel viis või kuus sellist kaatrit.