"Šebekinski linnarajoonis on raudteed kahjustatud. Ohvreid ega vigastatuid pole. Hävis ainult raudtee. Sündmuskohal on remondibrigaad. Ma räägin teile põhjustest hiljem, ” kirjutas Gladkov.

Ukraina meediakanalid teatasid, et raudtee on rikkunud keegi kohalikest elanikest, Vene riigikanalid seda eitavad.

1. aprillil sisenesid kaks madalalt lendavat Ukraina ründekopterit Mi-24 Venemaa õhuruumi ja andsid löögi Belgorodis asuva kütusehoidla pihta, millest puhkes suur tulekahju, milles Vene kaitseministeeriumi teatel keegi kannatada ei saanud. Samas on kohalikud elanikud sotsiaalmeedias kirjutanud, et Belgorodis algas sellest paanika.

Ukraina sõjaväeluure on varem teatanud, et Venemaa Ukrainaga piirnevates regioonides on kohalikke elanikke, kes aktiivselt Vene armee vastu tegutsevad. Varem on räägitud Valgevenes tegutsevatest "raudteepartisanidest", kes Vene armee raudteevedusid häirivad. "Raudteepartisanide" tegevust on kinnitanud Valgevene opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja nõunik Franak Vjatšorka.