Ukraina pool süüdistab Venemaad keemiarelva kasutamises, lääs lubab väiteid uurida

Pentagoni pressiesindaja John Kirby sõnas CNN-ile antud kommentaaris, et nad on mures Venemaa selliste relvade kasutamise pärast Ukrainas. Kirby ütles, et Pentagon on teadlik, et Venemaa kavatseb Ukrainas kasutada "korratuste mahasurumiseks mõeldud vahendeid" ja jälgib olukorda tähelepanelikult. "Need teated, kui need on tõesed, on sügavalt häirivad ja peegeldavad meie kartusi, et Venemaa võib kasutada Ukrainas erinevaid massirahutuste ohjeldamise vahendeid, sealhulgas mürgiste ainetega segatud pisargaasi," ütles ta.